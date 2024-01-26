Захарова назвала решение МС ООН по Израилю подтверждением позиции РФ по Газе

Предписания Международного суда (МС) ООН Израилю в очередной подтверждают справедливость позиции России о необходимости немедленного прекращения насилия в секторе Газа, сообщила 26 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Она напомнила, что МС ООН в своем решении предписал Израилю среди прочего не совершать актов геноцида и публичных призывов к нему, а также обеспечить доступ в сектор Газа гуманитарной помощи и возобновление работы коммунальных служб. Однако эти обязательства и так лежат на Израиле, как и на всех государствах, в силу международного права, подчеркнула представитель МИДа.

«Вопреки многим ожиданиям решение не содержит требования к Израилю прекратить боевые действия и вывести войска из сектора Газа. Тем не менее Суд в предварительном плане признал, что масштаб страданий гражданского населения Газы делает оправданной постановку вопроса о геноциде», — объяснила Захарова.

Она подчеркнула, что это решение в очередной раз подтверждает справедливость позиции Москвы, которая базируется как на общепризнанных нормах международного права, так и на общечеловеческой морали.

«По-прежнему рассчитываем на соответствующие шаги по линии Совета Безопасности ООН и возврат к дипломатическим усилиям в соответствии с универсальной международно-правовой основой ближневосточного урегулирования», — резюмировала дипломат.

Ранее в этот день Международный суд ООН постановил Израилю принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Решение было принято по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к еврейскому государству. Израиль должен воздерживаться от убийств, ранений, разрушения жизни и предотвращения рождаемости в отношении палестинцев.

Министерства иностранных дел ЮАР и Палестины приветствовали решение суда ООН. Они назвали постановление решительной победой международного верховенства права, которое отражает интересы гуманности. При этом министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал решение суда, написав на своей странице X (бывш. Twitter) «Гаага-шмага».

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Слушания по иску Южно-Африканской Республики прошли 11–12 января. По мнению ЮАР, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.