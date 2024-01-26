В Финляндии начали работу по полному запрету сделок с недвижимостью россиянам

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности введения полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также для подготовки законодательства по этому вопросу. Об этом в пятницу, 26 января, сообщается на сайте государственного совета страны.

Как отмечается, по мнению Хяккянена, полный запрет на приобретение недвижимости россиянами «просто необходим».

«Мы знаем, что Россия также может попытаться использовать холдинги недвижимости для определенных типов компаний влияния. Трудно заранее контролировать и оценивать, какие виды собственности могут вызвать проблемы. Поэтому проект стартует с полного запрета, в котором учтены исключения, необходимые при подготовке закона», — приводятся на сайте слова финского министра.

Кроме того указывается, что правительство Финляндии изучает возможности более эффективного вмешательства и контроля в отношении активов, которые «имеют решающее значение для безопасности общества и надежности поставок».

Срок полномочий созданной рабочей группы заканчивается в конце марта текущего года.

Хяккянен 15 января сообщил, что министерство обороны Финляндии намерено ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Он заявил тогда, что в любом случае будут ужесточены ограничения на операции с недвижимостью для лиц и компаний за пределами ЕС и европейской экономической зоны. Министр добавил также, что он будет пытаться найти правовые решения, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением.

Он отметил, что вводимые ограничения могут коснуться сдачи недвижимости в аренду, а также проведении тщательной проверки уже одобренных сделок.

Согласно закону, вступившему в силу в 2020 году, сделки с недвижимостью лицами и компаниями за пределами Европейского союза (ЕС) и еврозоны требуют разрешения министерства обороны. Целью закона является предотвращение сделок с недвижимостью вблизи районов, важных для безопасности Финляндии.

Отношения РФ и Финляндии ухудшились на фоне проводимой финскими властями недружественной политики по отношению к Москве. Так, в конце декабря Хяккянен заявил о начале Западом новой холодной войны с Россией. На этом фоне, отметил он, западные государства должны увеличивать свое военное производство. В связи с этим в Москве заявили о принятии решения воссоздать Ленинградский и Московский военные округа.

Еще одной недружественной мерой стали обвинения Финляндией Москвы в миграционном кризисе в стране. На этом фоне в конце прошедшего года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. Запрет несколько раз продлевался и теперь действует до 11 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения двойным стандартом Запада. Она отметила, что ни о каком «неконтролируемом потоке» мигрантов со стороны РФ речи нет.

Кроме того, 12 января текущего года стало известно о намерении финских властей основанную в 1997 году школу в Восточной Финляндии, где преподают русский язык. Эту меру предложила администрация городов Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу.

До этого, в ноябре, Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ.