Матвиенко назвала закладку ледокола «Ленинград» символом уважения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 января заявила, что видит в атомном ледоколе «Ленинград» дань уважения к подвигам наших дедов и прадедов, а также символ сохранения памяти о великих и трагичных страницах блокады Ленинграда.

«Мне кажется, это глубоко символично, что заложен именно ледокол, именно атомный, можно сказать, с вечным двигателем, а значит, жизнь у этого корабля будет долгой. В этом я вижу большой знак уважения к героическим дедам и прадедам, такое сакральное сохранения памяти о великих и трагичных страницах блокады Ленинграда», — сказала она.

Матвиенко назвала историческим тот факт, что в канун 80-летия снятия блокады Ленинграда на вервях Балтийского завода закладывается новый современный ледокол, который будет носить имя непокоренного города. Она призналась, что часто перечитывает историю блокадного города и преклоняется перед силой защитников Ленинграда и его жителей.

Спикер Совфеда напомнила, что люди, которые перенесли голод и страшные мучения, не только сумели спасти город, но и за короткое время после блокады спустить первый в мире атомный ледокол.

«Они восстановили разрушенную страну, разрушенный город и созидали. Знаете, просто хочется им сегодня низко поклониться», — добавила она.

Ранее в этот день в ходе церемонии закладки пятого серийного универсального атомного судна президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства ледокола и напомнил, что в священную для Санкт-Петербурга и России дату 27 января будет 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады.

Путин также назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России в мире. Он отметил, что сегодня сделан еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны.