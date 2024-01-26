Аналитики назвали цены на квартиры бизнес-класса на первичном рынке в Москве

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах бизнес-класса на первичном рынке в Москве за год выросла на 7,5% и составила 465,7 тыс. рублей, сообщили в пятницу, 26 января, в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Там также назвали цену самой дорогой квартиры в столице, пишет Lenta.Ru.

По данным аналитиков, средняя цена квартиры бизнес-класса составляет 29,9 млн рублей, что на 1,3% больше, чем в прошлом году.

При этом самый дорогой лот стоит 258,9 млн рублей, что в 31 раз больше минимальной стоимости в данном сегменте. Квартира площадью 284,2 кв. м продается в жилкомплексе, расположенном в Даниловском районе. Срок сдачи — II квартал 2024 года.

Самый бюджетный вариант можно найти в районе Москворечье-Сабурово за 8,3 млн рублей. Это студия площадью 22,6 кв. м в проекте со сроком сдачи в 2026 году.

Самая дорогая квартира в комфорт-классе обойдется в 109,4 млн рублей. Это лот площадью 203,8 кв. м в районе Покровское-Стрешнево во введенном проекте. При этом самая дешевая квартира-студия площадью 19,6 кв. м в районе Косино-Ухтомский и проекте по аукциону стоит 4,2 млн рублей.

16 января в компании «Метриум» сообщили «Известиям», что средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов в новостройках Москвы на конец декабря 2023 года составила 326,3 тыс. рублей. Аналитики уточнили, что за год стоимость выросла на 23%.