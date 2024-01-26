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Белоусов поручил доработать план по производству в РФ БПЛА на 2024 год
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Белоусов поручил доработать план по производству в РФ БПЛА на 2024 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минпромторгу оперативно доработать план по производству российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 2024 год. Такое поручение он дал на заседании президиума правительственной комиссии по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в пятницу, 26 января.

«На президиуме был рассмотрен план производства гражданских беспилотников на 2024 год. <…> По результатам обсуждения Минпромторгу необходимо актуализировать поквартальный план производства и синхронизировать его с планами сертификации и закупок беспилотников», — указано на сайте российского кабмина.

Как отметил Белоусов, графики производства, сертификации и график закупок являются тремя взаимосвязанными составляющими единого процесса по развитию отрасли, которые будут очень внимательно контролироваться.

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11 января президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил о том, что России необходимо идти на опережение в разработке БПЛА. По его словам, в этой сфере «нужно быть на шаг впереди, что уже происходит». За месяц до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что производство БПЛА в России в 2023 году выросло вдвое.

Ранее, в ноябре прошлого года, вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке-форуме «Россия» рассказал о тестировании беспилотных тракторов и комбайнов, которые работают по принципу точечного земледелия, вносят удобрения, сажают семена, ориентируясь по спутниковой навигации с точностью до 2 см. Это уже сегодняшняя реальность, добавил вице-премьер.

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