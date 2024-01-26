Дорогу Островка – Белоречье отремонтируют в Рязанской области в 2024 году
В Сараевском районе Рязанской области в 2024 году капитально отремонтируют дорогу регионального значения Островка – Белоречье. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на минтранспорта.
Протяженность ремонтируемого отрезка составит 6 км. Работы планируется начать весной, а пока специалисты завершают разработку проектной документации.
Дорога является единственным асфальтированным подъездом к селу Белоречье, пишет РИА «7 новостей». По ней пролегает школьный маршрут, также она ведет к Дому культуры.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как уточняет 62INFO.ru, всего в 2024 году по нему в порядок приведут более 116 км региональных трасс, расположенных в девяти районах Рязанской области.