Кабмин определил фининструменты, покупка которых не допускается за счет ИИС
Правительство РФ определило категорию финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет средств индивидуального инвестиционного счета (ИИС), соответствующее распоряжение уже подписано. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Минфина России.
Так, за счет средств ИИС не допускается покупка ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства.
Индивидуальный инвестиционный счет — специальный счет с налоговыми льготами, который позволяет гражданам инвестировать в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.
Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел в стране с 1 января 2024 года долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3).
Ранее, в ноябре 2023 года, Центробанк России поддержал запрет на покупку ценных бумаг любых иностранных эмитентов на ИИС. Там заявили: налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику, а приоритет должен отдаваться российским бумагам.