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Кабмин определил фининструменты, покупка которых не допускается за счет ИИС

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Правительство РФ определило категорию финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет средств индивидуального инвестиционного счета (ИИС), соответствующее распоряжение уже подписано. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Минфина России.

Так, за счет средств ИИС не допускается покупка ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства.

Индивидуальный инвестиционный счет — специальный счет с налоговыми льготами, который позволяет гражданам инвестировать в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел в стране с 1 января 2024 года долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3).

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Ранее, в ноябре 2023 года, Центробанк России поддержал запрет на покупку ценных бумаг любых иностранных эмитентов на ИИС. Там заявили: налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику, а приоритет должен отдаваться российским бумагам.

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