Женщина-пешеход пострадала при столкновении легковушек в Тамбове

В Тамбове в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное УГИБДД УМВД России.

Авария произошла 25 января на улице Киквидзе. По предварительной информации, 32-летний водитель «Лады Калины» врезался в «Ладу Ларгус», остановившуюся впереди него.

От удара «Ларгус» под управлением 33-летнего мужчины продвинулся вперед и сбил 75-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте в зоне видимости «зебры».

В результате наезда пенсионерка получила различные травмы. Ее доставили в больницу имени Архиепископа Луки. Автомобилисты не пострадали.