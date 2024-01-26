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Путин заявил об осведомленности ГУР и ВСУ о транспортировке 65 пленных на Ил-76

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) знали о транспортировке 65 украинских пленных на самолете Ил-76, который потерпел крушение, заявил президент РФ Владимир Путин 26 января на встрече со студентами-бойцами СВО.

«Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали», — отметил российский лидер.

Он указал на то, что удар по самолету был нанесен с украинской территории системами противовоздушной обороны Украины. При этом средства, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что это система ПВО Франции или США. Точно будет понятно через пару дней, уточнил Путин.

Президент РФ попросил Следственный комитет (СК) РФ по максимуму обнародовать все обстоятельства данного инцидента.

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