Работу новогодней иллюминации продлили в Томске

В Томске продлили работу праздничной новогодней иллюминации на два дня, а главную елку на площади Новособорной решили оставить до 1 марта. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Мэр Томска Дмитрий Махиня поручил департаменту дорожной деятельности и благоустройства продлить на выходные дни работу городской иллюминации — до 28 января включительно», — говорится в сообщении властей.

Работа ледовых городков будет зависеть от погодных условий. При потеплении до плюсовых значений элементы и фигуры «Хрустального Томска» демонтируют.

Праздничную иллюминацию в городе включили 15 декабря. Изначально ее планировалось отключить 26 января и уже 27-го числа демонтировать.