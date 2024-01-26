Путин согласен, что члены семей участников СВО должны быть освобождены от имущественных налогов

Путин согласен, что члены семей участников СВО должны быть освобождены от имущественных налогов

2024-01-26T18:58:04+03:00

2024-01-26T18:58:04+03:00

2024-01-26T18:58:04+03:00

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