Путин заявил, что в зоне боевых действий СВО находится свыше 600 тысяч человек

Путин заявил, что в зоне боевых действий СВО находится свыше 600 тысяч человек

2024-01-26T18:54:31+03:00

2024-01-26T18:54:31+03:00

2024-01-26T18:54:31+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru