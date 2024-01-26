Путин заявил, что в зоне спецоперации находится 600 тыс. человек

В зоне боевых действий на данный момент находится более 600 тыс. российских военных. Об этом 26 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-бойцами спецоперации.

«Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный», — сказал глава государства.

В этой связи Путин отметил, что любой государственный механизм работает с определенными административными издержками. Российский лидер предложил участникам встречи обсудить дополнительные меры для того, чтобы свести уменьшить число указанных сложностей или свести их к нулю.

Накануне Путин поручил правительству РФ до 1 апреля текущего года внести изменения в законы, предусмотрев наделение статусом ветерана боевых действий тех участников спецоперации, которые участвовали в ней без контракта, а также перечислять выплаты семьям погибших участников СВО не дольше трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления.

До этого, 16 января, глава государства призвал муниципальных служащих обратить внимание на тех, кто возвращается со спецоперации. Он отметил, что участников спецоперации необходимо привлекать к работе в муниципалитетах, поскольку у них правильно выстроены ценности.

Днем ранее российский лидер в очередной раз подчеркнул, что помощь родственникам погибших солдат является общей задачей. Он призвал последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.