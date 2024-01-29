Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза

Количество квартир и апартаментов в готовых и строящихся жилых комплексах в пределах Бульварного кольца Москвы с 2018 года увеличилось в два раза, а количество комплексов в продаже на разных стадиях готовности выросло за этот период в 2,5 раза. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков компаний «Метриум» и «Петростиль Инвест», с которыми ознакомились «Известия» 29 января.

В конце 2018-го на этой территории застройщики реализовывали пять проектов новостроек. Всего в них предлагалось на тот момент 134 помещения. Между тем к концу 2023 года девелоперы реализовывали в пределах Бульварного кольца уже 17 новостроек, а суммарное число квартир и апартаментов в продаже в них достигло почти 269, уточнили эксперты.

Аналитики обратили внимание на то, что заметнее всего выросла конкуренция среди застройщиков самого дорогого сегмента рынка — делюкс. Если еще пять лет назад покупателям предлагали два проекта делюкс-класса, две элитные новостройки и один комплекс премиум-класса, то к концу 2023-го девелоперы реализовывали в пределах Бульварного кольца 11 новостроек делюкс-класса, пять элитных проектов и один комплекс премиум-класса.

Кроме того, застройщики стали чаще продавать квартиры на фоне преобладания апартаментов: в 2018-м на долю квартир приходилось только 27% помещений в новостройках, а в конце 2023-го их доля увеличилась до 35%.

«Плюсы есть у обоих форматов недвижимости — как у апартаментов, так и у квартир. Конечно, для покупателей дорогой недвижимости юридический статус помещения не всегда важен, что и обусловило большое число апартаментов на рынке новостроек Бульварного кольца. С инвестиционной точки зрения никакой разницы между ними нет. Если вы приобретаете коллекционный пентхаус в историческом особняке в районе Бульварного кольца, то его статус никак не повлияет ни на вашу жизнь в нем, ни на возможность дальнейшей перепродажи», — рассказал генеральный директор девелоперской компании «Петростиль Инвест» Дмитрий Мутовкин.

Эксперты уточнили, что в IV квартале 2018 года в проектах в пределах Бульварного кольца средняя стоимость квадратного метра составляла 1,09 млн рублей, а в IV квартале 2023-го этот показатель достиг в среднем 1,98 млн рублей. За пять лет цена увеличилась на 81%.

«Анализ показывает, что покупка квартиры или апартамента в пределах Бульварного кольца — отличная инвестиция. Местные объекты недвижимости с высокой степенью вероятности станут коллекционными ввиду своего уникального расположения, архитектуры и концепции проекта. Всегда найдется покупатель с очень большими деньгами, готовый приобрести жилье в шаге от Кремля из соображений престижа. Многие дома здесь сами по себе превращаются в бренды, о которых говорят в высших кругах», — отметила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Ранее, 3 января, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в России в начале 2024 года стоимость квартир в новостройках массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Также будет постепенно дешеветь вторичное жилье, предположил он.