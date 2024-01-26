Женщина пострадала при опрокидывании легковушки в Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области в результате опрокидывания легковушки пострадала 44-летняя женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 25 января на 238-м км автодороги Пенза — Балашов — Михайловка. Предварительно установлено, что 52-летний водитель ВАЗ-2107 потерял управление. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате ДТП пострадала 44-летняя пассажирка «семерки». Женщина получила различные травмы и была госпитализирована в больницу. Обстоятельства устанавливаются.

Утром 26 января рейсовый автобус вылетел с дороги в кювет в Белгородской области. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.