Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Краснодаре

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца 27-летнего мужчину из Адыгеи, обвиняемого в убийстве женщины и ее ребенка. Об этом 26 января сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Прикубанским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 27-летнего жителя Р. Адыгея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Согласно представленным суду материалам, мужчина вечером 23 января прибыл в квартиру по улице Заполярной в Краснодаре, где проживала его 28-летняя бывшая девушка. Завязался конфликт, в ходе которого он ударил ее по голове, а затем задушил. Он также убил ее двухлетнюю дочь. После расправы мужчина вывез труп ребенка в поле на территорию Адыгеи, а квартиру девушки поджег.

Мужчину арестовали до 25 марта 2024 года.

Накануне, 25 января, стало известно, что на тот момент подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери задержали. Отмечалось, что он расправился с ребенком аналогичным способом, как со своей бывшей девушкой. Чтобы скрыть следы преступления, на следующий день после убийства он вернулся в квартиру и устроил пожар.