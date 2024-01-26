Путин предложил сделать бесплатным провоз гумпомощи в зону СВО по платным дорогам

Гуманитарная помощь в зону специальной военной операции (СВО) должна провозиться волонтерами по платным дорогам бесплатно. Об этом заявил в пятницу, 26 января, президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-бойцами спецоперации.

«По поводу перевозки грузов, волонтеров. <…> Это очень важно. И само движение волонтерское, оно объединяет страну <…>. И, конечно, мы оказываем волонтерам всяческое содействие. Что касается перевозки грузов по платным дорогам <…> — этот вопрос должен быть решен, они должны перевозиться бесплатно», — сказал президент.

Он добавил, что для этого необходимо принять соответствующие решения, указав, что некоторая трудность в ведении такой меры заключается в нагрузке на дорожное полотно, которая имеет определенные ограничения.

Поэтому, по словам Путина, чтобы не возникало подобных ситуаций, надо всё хорошо продумать и просчитать.

«Но сделать нужно. <…> Это будет сделано», — указал глава государства.

Ранее в этом же месяце «Известия» узнали о подготовке в Госдуме законопроектов о предоставлении волонтерам бесплатного проезда по платным автомагистралям. Согласно проектам, волонтерам разрешат не платить за платные дороги, если их деятельность непосредственно связана с направлением гуманитарных грузов и иной помощи в зоны проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, а также специальной военной операции.

Российские волонтеры регулярно доставляют в зону спецоперации гуманитарные грузы. Так, 15 декабря прошлого года сообщалось, что волонтеры «Народного фронта» привезли в Донецкую Народную Республику (ДНР) новую партию гуманитарной помощи. В нее вошло порядка 3 тыс. продуктовых наборов прибыло для нуждающихся слоев населения.

В том же месяце президент РФ, выступая на церемонии награждения международной премии «Волонтер года» в рамках форума «Мы вместе», высказал слова благодарности волонтерам за помощь участникам спецоперации и их семьям. Российский лидер отметил, что волонтеры работают практически во всех сферах жизни общества, например, в здравоохранении, экологии, образовании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.