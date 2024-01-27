Война в иллюминаторе: Apple выпустила свою ленту про летчиков

Первые два эпизода сериала «Властелины воздуха» (продюсеры — Стивен Спилберг и Том Хэнкс) от Apple TV+ не выдерживают сравнения с российским «Воздухом» Германа, хотя бюджет западного релиза составил около $250 млн. Самолеты кажутся нарисованными, герои почти что карикатурные, и больше внимания уделяется не экшен-сценам в небе, а солдатской жизни на земле. «Известия» посмотрели релиз и оценили его сильные и слабые стороны.

На земле и в небе

События шоу разворачиваются в 1943 году и рассказывают о реально существовавшей 100-й бомбардировочной группе ВВС США. Во время войны их прозвали «Кровавой сотней» из-за огромного числа потерь на вылетах. Пока на Apple TV+ вышло только два эпизода, но уже к концу второй серии из 350 человек погибло 66 , так что создатели «Властелинов воздуха» следуют исторической правде.

За основу взяли одноименный роман-бестселлер Дональда Л. Миллера. Новинку можно поставить в один ряд с «Братьями по оружию» и «Тихим океаном», потому что все три релиза закрывают тему разных подразделений американской армии в период Второй мировой: пехота, морские войска и, наконец, показали летчиков. На производство потратили около $250 млн, что вполне соответствует бюджету современных блокбастеров, а продюсерами стали Стивен Спилберг и Том Хэнкс.

Фото: Apple Studios

Снять шоу о летчиках — задача непростая, потому что нужно соблюсти баланс между событиями в небе и на земле. Слишком много воздушных сцен и сражений — персонажи теряют свою идентичность, актерам приходится играть только глазами и жестами, так как лица почти полностью закрывают маски, шлемы и прочие аппараты. Если делать упор на более «приземленное» повествование, то тогда возникает вопрос: зачем снимать сериал о летчиках, которые не летают? «Властелины воздуха» пытаются балансировать между двумя плоскостями, но чувствуется заметный перекос именно в сторону земли. Нельзя сказать, что это плохо, потому что в сериале довольно подробно показывают быт летчиков, их взаимоотношения, характеры персонажей более проработаны.

Молодые «Властелины»

В первых двух эпизодах ни разу не упомянули об успехах советских войск. Повествование ограничивается исключительно Западным фронтом, но вполне возможно, что зрители увидят солдат из СССР в более поздних эпизодах. Сейчас в отечественных кинотеатрах идет полнометражная российская альтернатива «Властелинам воздуха» — военная драма «Воздух». Только фильм Алексея Германа – младшего уникален хотя бы потому, что в нем рассказывают не типичную военную мужскую историю, а показывают летчиц-женщин, которым кино уделяет в разы меньше внимания, хотя они тоже сделали колоссальный вклад в победу.



Смотреть «Властелинов воздуха» ради впечатляющих или ярких экшен-сцен в небе не стоит: большая их часть ограничивается полетом до места бомбардировки и небольшим экранным временем атаки, а камера находится внутри кабин. В первых двух эпизодах даже не произошло серьезных стычек между асами противоборствующих сторон, хотя именно воздушные дуэли должны быть самыми привлекательными и впечатляющими частями подобных проектов. Когда на экране всё же показывают пейзаж за пределами бомбардировщика, то машины выглядят не слишком реалистично — компьютерная графика остается заметной даже тогда, когда самолет практически статичен.

Фото: Apple Studios

Хотя сериал называется «Властелины воздуха», считать основных персонажей профессионалами никак нельзя. Шоу начинается сравнительно спокойно, но из экспозиции уже можно сделать выводы о протагонистах: это молодые и местами наивные ребята, которым не терпится поскорее отправиться на войну «бомбить фрицев». Они веселятся в баре, танцуют, флиртуют с девушками, в общем, еще не осознают, что их ждет. В первый же серьезный перелет они остаются в шоке: обычный ветреный день с турбулентностью в Гренландии для американских солдат считается настоящим ураганом.

Затем у прибывших на военную базу летчиков возникает одна проблема за другой: то у навигатора приступ воздушной болезни (как его вообще взяли войска?), то в другой сцене экипаж попадает под обстрел над Францией, отклонившись от маршрута на Великобританию. Постоянно возникают какие-то технические неполадки: заклинит шасси, сбоит связь, плохая видимость из-за облаков. Все эти трудности, очевидно, стоят жизней. Видимо, у «Властелинов воздуха» всё всегда не слава богу, но они это преодолевают и поэтому их так называют.

Пик неопытности — летчики слишком рано зашли на посадку, сделали неудачный резкий поворот, самолет завалился и разбился. С одной стороны, хочется посочувствовать героям, потому что во время Второй мировой войны любой солдат, даже не слишком опытный, ценился на вес золота. С другой стороны, остается ощущение, будто летчиков вовсе не готовили. Из-за этого во время просмотра испытываешь противоречивые эмоции.

Не обошлось без стереотипов и клише: например, неприязни между американскими и британскими солдатами, которая даже доходит до уличной драки. Сами летчики карикатурные: почти все носят куртки-авиаторы, храбрятся, по-детски дают забавные клички товарищам и кораблям, хвастаются фотографиями и письмами от жен и девушек. В быту протагонисты ведут себя по-детски, например устраивают гонки на велосипедах по столовой. Но в реальность их возвращает сирена воздушной тревоги.

Иногда повествование прерывают небольшими закадровыми пояснительными комментариями. Спор между летчиками из США и Великобритании произошел из-за различий в стратегии: американцы предпочитают дневные налеты с точечными атаками, а англичане, наоборот, вылетают по ночам ради разрушительных бомбардировок по площади. Из-за этого последние назвали первых самоубийцами. Вставка объясняет это так: у боеприпасов из Штатов есть бомбовый прицел «Норден», который отличался особой точностью. Тратить такую разработку впустую было бы глупо.

Непростой путь

«Властелины воздуха» долго ждали своего часа — еще в 2013 году в HBO анонсировали начало производства сериала, но впоследствии компания от него отказалась из-за слишком высокой стоимости. Затем о «Властелинах» долгое время не было новостей. В 2019 году их взяли под крыло в Apple, но съемки начались только в апреле 2021 года. Не сказать, что шоу прошло через производственный ад, но, судя по всему, итоговый результат оставил критиков и широкую аудиторию довольными. На агрегаторах средний рейтинг первых держится на уровне 8 баллов из 10, а у последних — 9 из 10.

Фото: Apple Studios

Как пишет Дэн Финберг из The Hollywood Reporter, главное достижение «Властелинов воздуха» — сочетание тонкого мастерства и эмоций, вместе они выделяются больше, чем основные недостатки шоу. Аналогичного мнения, что мини-сериал неидеальный, но всё равно очень даже неплохой, придерживается большинство критиков. Алан Сепинуолл из Rolling Stone, наоборот, не оценил релиза. В своей рецензии он отметил, что «Властелины воздуха» пытаются рассказать слишком много личных историй, но ни одну из них не делают достаточно глубокой.