Война в иллюминаторе: Apple выпустила свою ленту про летчиков
Первые два эпизода сериала «Властелины воздуха» (продюсеры — Стивен Спилберг и Том Хэнкс) от Apple TV+ не выдерживают сравнения с российским «Воздухом» Германа, хотя бюджет западного релиза составил около $250 млн. Самолеты кажутся нарисованными, герои почти что карикатурные, и больше внимания уделяется не экшен-сценам в небе, а солдатской жизни на земле. «Известия» посмотрели релиз и оценили его сильные и слабые стороны.
На земле и в небе
События шоу разворачиваются в 1943 году и рассказывают о реально существовавшей 100-й бомбардировочной группе ВВС США. Во время войны их прозвали «Кровавой сотней» из-за огромного числа потерь на вылетах. Пока на Apple TV+ вышло только два эпизода, но уже к концу второй серии из 350 человек погибло 66, так что создатели «Властелинов воздуха» следуют исторической правде.
За основу взяли одноименный роман-бестселлер Дональда Л. Миллера. Новинку можно поставить в один ряд с «Братьями по оружию» и «Тихим океаном», потому что все три релиза закрывают тему разных подразделений американской армии в период Второй мировой: пехота, морские войска и, наконец, показали летчиков. На производство потратили около $250 млн, что вполне соответствует бюджету современных блокбастеров, а продюсерами стали Стивен Спилберг и Том Хэнкс.
Снять шоу о летчиках — задача непростая, потому что нужно соблюсти баланс между событиями в небе и на земле. Слишком много воздушных сцен и сражений — персонажи теряют свою идентичность, актерам приходится играть только глазами и жестами, так как лица почти полностью закрывают маски, шлемы и прочие аппараты. Если делать упор на более «приземленное» повествование, то тогда возникает вопрос: зачем снимать сериал о летчиках, которые не летают? «Властелины воздуха» пытаются балансировать между двумя плоскостями, но чувствуется заметный перекос именно в сторону земли. Нельзя сказать, что это плохо, потому что в сериале довольно подробно показывают быт летчиков, их взаимоотношения, характеры персонажей более проработаны.
Молодые «Властелины»
В первых двух эпизодах ни разу не упомянули об успехах советских войск. Повествование ограничивается исключительно Западным фронтом, но вполне возможно, что зрители увидят солдат из СССР в более поздних эпизодах. Сейчас в отечественных кинотеатрах идет полнометражная российская альтернатива «Властелинам воздуха» — военная драма «Воздух». Только фильм Алексея Германа – младшего уникален хотя бы потому, что в нем рассказывают не типичную военную мужскую историю, а показывают летчиц-женщин, которым кино уделяет в разы меньше внимания, хотя они тоже сделали колоссальный вклад в победу.
Смотреть «Властелинов воздуха» ради впечатляющих или ярких экшен-сцен в небе не стоит: большая их часть ограничивается полетом до места бомбардировки и небольшим экранным временем атаки, а камера находится внутри кабин. В первых двух эпизодах даже не произошло серьезных стычек между асами противоборствующих сторон, хотя именно воздушные дуэли должны быть самыми привлекательными и впечатляющими частями подобных проектов. Когда на экране всё же показывают пейзаж за пределами бомбардировщика, то машины выглядят не слишком реалистично — компьютерная графика остается заметной даже тогда, когда самолет практически статичен.
Хотя сериал называется «Властелины воздуха», считать основных персонажей профессионалами никак нельзя. Шоу начинается сравнительно спокойно, но из экспозиции уже можно сделать выводы о протагонистах: это молодые и местами наивные ребята, которым не терпится поскорее отправиться на войну «бомбить фрицев». Они веселятся в баре, танцуют, флиртуют с девушками, в общем, еще не осознают, что их ждет. В первый же серьезный перелет они остаются в шоке: обычный ветреный день с турбулентностью в Гренландии для американских солдат считается настоящим ураганом.
Затем у прибывших на военную базу летчиков возникает одна проблема за другой: то у навигатора приступ воздушной болезни (как его вообще взяли войска?), то в другой сцене экипаж попадает под обстрел над Францией, отклонившись от маршрута на Великобританию. Постоянно возникают какие-то технические неполадки: заклинит шасси, сбоит связь, плохая видимость из-за облаков. Все эти трудности, очевидно, стоят жизней. Видимо, у «Властелинов воздуха» всё всегда не слава богу, но они это преодолевают и поэтому их так называют.
Пик неопытности — летчики слишком рано зашли на посадку, сделали неудачный резкий поворот, самолет завалился и разбился. С одной стороны, хочется посочувствовать героям, потому что во время Второй мировой войны любой солдат, даже не слишком опытный, ценился на вес золота. С другой стороны, остается ощущение, будто летчиков вовсе не готовили. Из-за этого во время просмотра испытываешь противоречивые эмоции.
Не обошлось без стереотипов и клише: например, неприязни между американскими и британскими солдатами, которая даже доходит до уличной драки. Сами летчики карикатурные: почти все носят куртки-авиаторы, храбрятся, по-детски дают забавные клички товарищам и кораблям, хвастаются фотографиями и письмами от жен и девушек. В быту протагонисты ведут себя по-детски, например устраивают гонки на велосипедах по столовой. Но в реальность их возвращает сирена воздушной тревоги.
Иногда повествование прерывают небольшими закадровыми пояснительными комментариями. Спор между летчиками из США и Великобритании произошел из-за различий в стратегии: американцы предпочитают дневные налеты с точечными атаками, а англичане, наоборот, вылетают по ночам ради разрушительных бомбардировок по площади. Из-за этого последние назвали первых самоубийцами. Вставка объясняет это так: у боеприпасов из Штатов есть бомбовый прицел «Норден», который отличался особой точностью. Тратить такую разработку впустую было бы глупо.
Непростой путь
«Властелины воздуха» долго ждали своего часа — еще в 2013 году в HBO анонсировали начало производства сериала, но впоследствии компания от него отказалась из-за слишком высокой стоимости. Затем о «Властелинах» долгое время не было новостей. В 2019 году их взяли под крыло в Apple, но съемки начались только в апреле 2021 года. Не сказать, что шоу прошло через производственный ад, но, судя по всему, итоговый результат оставил критиков и широкую аудиторию довольными. На агрегаторах средний рейтинг первых держится на уровне 8 баллов из 10, а у последних — 9 из 10.
Как пишет Дэн Финберг из The Hollywood Reporter, главное достижение «Властелинов воздуха» — сочетание тонкого мастерства и эмоций, вместе они выделяются больше, чем основные недостатки шоу. Аналогичного мнения, что мини-сериал неидеальный, но всё равно очень даже неплохой, придерживается большинство критиков. Алан Сепинуолл из Rolling Stone, наоборот, не оценил релиза. В своей рецензии он отметил, что «Властелины воздуха» пытаются рассказать слишком много личных историй, но ни одну из них не делают достаточно глубокой.
Конечно, оценки зрителей могут сильно поменяться по мере выхода новых серий — заключительный эпизод опубликуют только в марте. Но пока общее мнение о «Властелинах воздуха» положительное, и шоу в день премьеры вошло в топ-10 самых популярных проектов на Apple+, согласно статистическому сервису о стримингах FlixPatrol. Если рейтинги будут достаточно высокими, то вполне можно ожидать и продолжения. Но опять же все эти люди просто не смотрели «Воздух».