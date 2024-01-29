Программа в комплексе

Недавно правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов. Тогда же было заявлено, что инвестпроект по созданию более 600 отечественных авиалайнеров будет профинансирован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Конечно, стали возникать вопросы о количестве самолетов, выпуск которых планируется осуществить до 2030 года, поскольку ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявлял о планах произвести свыше 1 тыс. отечественных машин к тому же году. Почему тогда Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 15 января говорил только о 600 самолетах?

Если ознакомиться с инвестпроектом, который анонсировал председатель правительства, можно увидеть, что речь идет о выделении бюджетных и привлечении внебюджетных средств на расширение производства, — по сути, на устранение узких мест, но только в отношении самолетов производства «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и комплектующих. Это такие воздушные судна, как SSJ, МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96-300. Вот этих лайнеров до 2030 года действительно планируется построить 609 штук.

При этом, согласно утвержденной в июне 2022 года комплексной программе развития авиационной отрасли, планируется, что «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) построит еще 472 самолета для региональных и местных авиалиний (ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 и Л-410). Таким образом, общее количество лайнеров, включенных в указанную комплексную программу до 2030 года, — 1081, в том числе 609 единиц из них производятся предприятиями, входящими в ОАК, а 472 — это воздушные судна, производимые УЗГА.

Для реализации этой комплексной программы и достижения ее показателей правительством страны было утверждено три паспорта инвестиционных проектов на поставку отечественных воздушных судов. Совокупный объем средств ФНБ, который будет направлен на реализацию указанных проектов, составляет 269,5 млрд рублей. В 2023 году перечислено 237,1 млрд, в 2024-м запланировано к финансированию еще 25,8 млрд и 6,6 млрд рублей — в 2025-м.

Паспорт первого инвестпроекта «Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов» предусматривает до конца 2025 года производство и передачу в авиакомпанию «Аэрофлот» 63 бортов. Это 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ-NEW и 11 самолетов Ту-214. Общая стоимость проекта — 175,4 млрд рублей (100% средств ФНБ).

Соответственно, паспорт второго инвестпроекта «Приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний» предусматривает производство и передачу в 2023–2025 годах для нужд российских авиакомпаний 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1, в том числе 26 единиц в 2023-м и по 30 штук в 2024 и в 2025 годах. Общая стоимость проекта составит 44,5 млрд рублей (100% средств ФНБ). Финансирование проекта осуществляется в 2023–2024 годах: 28,2 млрд рублей было выделено в 2023-м и 16,3 млрд рублей — в 2024-м. Это было сделано посредством приобретения Минфином за счет средств ФНБ облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В свою очередь паспорт третьего инвестпроекта «Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе» предусматривает производство и передачу в 2024–2026 годах для нужд единой дальневосточной авиакомпании АО «Авиакомпания «Аврора» 39 воздушных судов отечественного производства, в том числе восемь SSJ-NEW, 10 самолетов ЛМС-901 «Байкал», 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3. Общая стоимость проекта — 55,1 млрд рублей (90% средств ФНБ — 49,6 млрд рублей, 10% заемных средств — 5,5 млрд рублей). Финансирование за счет средств ФНБ пройдет в 2023–2025 годах: 33,5 млрд рублей в 2023-м, 9,5 млрд в 2024-м и 6,6 млрд в 2025-м. Реализация проекта осуществляется приобретением Минфином за счет средств ФНБ облигаций ГТЛК.

А инвестпроект, паспорт которого был утвержден 13 января и о котором 15 января говорил Михаил Мишустин, стал четвертым. И в его рамках предусматривается выделение многомиллиардных сумм, в том числе и из ФНБ. Таким образом, три ранее утвержденных инвестпроекта, а также другие инвестпроекты, которые будут подготовлены в будущем, позволят выйти на целевой показатель — выпуск к 2030 году более 1 тыс. новых отечественных самолетов.

Автор — исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев

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