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Французские фермеры намерены провести акцию протеста у загородного дома Макрона

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Фото: Global Look Press/Sebastien Courdji
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Французские фермеры, которые недовольны политикой правительства, намерены провести в субботу, 27 января, акцию протеста около загородного дома президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере страны. Об этом 26 января сообщил телеканал BFMTV.

«Независимое движение фермеров организует колонну из 70 тракторов. Они должны выйти на манифестацию перед домом Эммануэля Макрона в Туке примерно в 11 часов (13:00 мск. — Ред.)», — указывает СМИ.

Известно, что в коммуне расположена четырехэтажная вилла «Монежан», которую первая леди Франции получила в наследство от своих родителей. В этом загородном доме чета Макрон иногда проводит выходные и отпуска.

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Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

25 января газета Le Figarо сообщила, что 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о фермерах, 44% из опрошенных «очень хорошего мнения» о них.

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