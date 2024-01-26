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Мобильное приложение «Радар. НФ» установили 350 тыс. россиян
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Мобильное приложение «Радар. НФ» установили 350 тыс. россиян

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Приложение «Радар.НФ», которое помогает россиянам реагировать на появление беспилотников ВСУ, установили уже 350 тыс. человек.

Жители регионов России оперативно реагируют на появление вражеских беспилотников, тем самым помогая ПВО обнаружить и уничтожить аппараты.

Приложение разработано движением «Народный фронт».

«Темно было. Его не видно, но звук слышно. Сориентировался по сторонам — север-юг. Сориентировал мобильное устройство и отправил сообщение», — сказал Михаил из Брянской области.

Николай из Белгородской области отметил, что по истечении буквально нескольких минут после того, как он сообщил о появлении вражеских снарядов через мобильное приложение, в районе, где это происходило, появились сотрудники полиции.

«Мы обязательно должны сообщить, если мы увидели беспилотник, ракету, взвыв, ДРГ противника. Чтобы наши оперативные службы обратили на это внимание и вовремя среагировали», — заявил актер Сослан Фидаров.

Чаще всего мобильное приложение скачивали в Московской и Белгородской областях, а также в Санкт-Петербурге. Популярность оно обрело и в Крыму, в Брянской и Воронежской областях.

Скачать «Радар.НФ» можно в магазинах приложений. Также можно воспользоваться QR-кодом, который размещен в ролике.

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Ранее, 16 января, благодаря информации, поступившей от пользователей приложения «Радар.НФ», были сбиты три беспилотника при атаке на Воронежскую областью.

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