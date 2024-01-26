Мобильное приложение «Радар. НФ» установили 350 тыс. россиян
Приложение «Радар.НФ», которое помогает россиянам реагировать на появление беспилотников ВСУ, установили уже 350 тыс. человек.
Жители регионов России оперативно реагируют на появление вражеских беспилотников, тем самым помогая ПВО обнаружить и уничтожить аппараты.
Приложение разработано движением «Народный фронт».
«Темно было. Его не видно, но звук слышно. Сориентировался по сторонам — север-юг. Сориентировал мобильное устройство и отправил сообщение», — сказал Михаил из Брянской области.
Николай из Белгородской области отметил, что по истечении буквально нескольких минут после того, как он сообщил о появлении вражеских снарядов через мобильное приложение, в районе, где это происходило, появились сотрудники полиции.
«Мы обязательно должны сообщить, если мы увидели беспилотник, ракету, взвыв, ДРГ противника. Чтобы наши оперативные службы обратили на это внимание и вовремя среагировали», — заявил актер Сослан Фидаров.
Чаще всего мобильное приложение скачивали в Московской и Белгородской областях, а также в Санкт-Петербурге. Популярность оно обрело и в Крыму, в Брянской и Воронежской областях.
Скачать «Радар.НФ» можно в магазинах приложений. Также можно воспользоваться QR-кодом, который размещен в ролике.
Ранее, 16 января, благодаря информации, поступившей от пользователей приложения «Радар.НФ», были сбиты три беспилотника при атаке на Воронежскую областью.