В СК сообщили о татуировках «как у азовцев» на телах погибших в крушении Ил-76

Татуировки, характерные для военных Вооруженных формирований Украины (ВФУ), включая полк «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), обнаружили на фрагментах тел пленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, части тела, найденные в ходе осмотра места крушения, изымают и систематизируют для последующих экспертиз с целью их идентификации.

«На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка «Азов», ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что среди вещественных доказательств, уже приобщенных к материалам уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»), имеются документы погибших в авиакатастрофе украинских солдат, подтверждающие их личности.

Ранее в этот день сообщалось, что точка пуска ракеты, которая поразила самолет, находилась в селе Липцы Харьковской области.

Самолет потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все погибли.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.

Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.

25 января прошло заседание Совета Безопасности ООН по случившемуся. На следующий день Песков отметил, что во время собрания какого-либо решительного осуждения теракта с Ил-76 со стороны стран Запада не было.