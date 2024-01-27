Неожиданность и подготовка

Блокада Ленинграда закончилась 80 лет назад — 27 января 1944 года. К тому моменту не только жители осажденного города, но и все граждане СССР знали, сколько за дни блокады погибло женщин, детей и стариков. Ярое желание отомстить немецким захватчикам прослеживается в тысячах документов, изученных историками.

Солдаты понимали, что пора заканчивать блокаду города как можно скорее — дать достойный ответ противнику, который издевался над Ленинградом почти 900 дней.

План снятия блокады разрабатывался почти год. К этому моменту немцы сильно укрепили свои позиции: прибыло множество солдат и подготовило линию обороны. Всё это стало препятствием для стремительного освобождения Ленинграда от кольца осады. Тем не менее за это время советские солдаты, мотивированные к скорейшему освобождению жителей города, создали коридор — «Дорогу жизни». Благодаря ему появилась возможность доставлять грузы в оголодавший город.

При этом в генеральном штабе и в ставке верховного командования прекрасно понимали, что Иосиф Сталин не был доволен начальной фазой плана по прорыву блокады. Основная проблема была в том, что для победы советские войска должны были значительно превосходить противника в технике и людях.

Активная фаза подготовки пришлась на октябрь-ноябрь 1943 года. Для этого создали специальные тренировочные лагеря — городки, где солдаты тренировались брать укрепления немцев. Надо понимать, что должного опыта у солдат не было. А в ситуации, когда погода постоянно меняется: то мороз, то снег, то слякоть, — это было очень важно. Одним из важнейших факторов была и неожиданность.

В освобождении города в 1944 году участвовали войска Ленинградского и Волховского фронтов. Территория вокруг Ленинграда представляла из себя укрепленный район, и враг настолько хорошо окопался, что, даже имея превосходящие силы, освободить с ходу город было невозможно.

Нужно было подготовить войска, обеспечить превосходство, и этого удалось добиться — количество пехоты увеличилось в два раза, авиации и артиллерии — в три раза. Перед Красной армией стояла задача нанести мощные удары по двум немецким армиям группы «Север».

Психологическое состояние немецких войск уже было тяжелым. На него повлияли крупные победы советской армии на других фронтах: Курская битва, успешное наступление на Украину, форсирование Днепра.

Когда Ленинградский и Волховский фронты начали наступление, немцы не понимали, что происходит. Они не знали направления главного удара. Здесь стоит отдать должное работе нашей разведки, которая всё время дезориентировала противника. Поэтому Красной армии удалось перерезать оборону врага за 6–7 дней и продолжать наступление на бывший Лужский оборонительный рубеж.

Когда кольцо осады наконец было снято, у людей возникло колоссальное чувство эйфории — сотни орудий выдали залпы салютов. Прорыв осады Ленинграда стал одним из крупнейших достижений советской армии. Солдатам, помимо освобождения людей, находившихся в блокаде больше двух лет, удалось отбросить немецкие войска на 200–280 км от города. И событие сыграло огромную роль в поднятии мотивации и боевого духа советских солдат и повлияло на дальнейшие успехи Красной армии.

Автор — руководитель Центра истории Великой Отечественной войны Института российской истории РАН

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