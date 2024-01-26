Водителей призвали соблюдать дистанцию из-за снегопада в Москве

Жителям Москвы рекомендуется использовать городской транспорт в связи с погодными условиями. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в пятницу, 26 января, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Вечерний разъезд начнется сегодня раньше — около 16:00. Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время — после 19:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе отметили, что на движение могут повлиять короткий рабочий день, погодные условия и низкие скорости.

Автомобилистов также призвали не отвлекаться на телефон во время движения и избегать резких маневров на дороге.

Ранее в этот день синоптики пообещали облачную погоду, небольшой снег, местами умеренный, гололедицу и до –3 градусов жителям столичного региона 26 января, сообщается на сайте kp.ru.

25 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в столице закончится в пятницу. При этом он уточнил, что сильного или резкого похолодания не произойдет.