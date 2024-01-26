Депутат Саралиев сообщил об обмене Россией и Украиной телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 26 января сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Российской стороне были возвращены 55 тел погибших российских военных, уточнил парламентарий.

Среди прочего координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил в своем Telegram-канале, что на украинскую территорию были возвращены тела 77 военнослужащих. По заявлению ведомства, содействие обмену оказал Международный комитет Красного Креста.

24 января между Москвой и Киевом должен был состояться обмен пленными, однако российский транспортный самолет Ил-76, перевозивший военнопленных, был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на украинской территории и ослабить международную поддержку Киева.

25 января прошло заседание Совета Безопасности ООН по случившемуся. На следующий день Песков отметил, что во время собрания какого-либо решительного осуждения теракта с Ил-76 со стороны стран Запада не было. По его словам, «то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества».