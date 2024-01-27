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Минтрудный выбор: семейную и соцполитику предложили объединить в одном министерстве

Это может решить проблему координации разделенных между разными ведомствами полномочий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть функции Министерства труда и социальной защиты РФ, добавив министерству вопросы семейной политики. Всё, что связано с рынком труда, предлагается передать в ведение Минэкономразвития. Идея о создании в России единого министерства, которое будет заниматься вопросами демографии и соцподдержки, уже давняя — сейчас полномочия распределены между несколькими министерствами и ведомствами. В Год семьи появление такого министерства весьма вероятно, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Минтруду предложили семейную политику

На первом пленарном заседании весенней сессии Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минтруд нужно переименовать и посмотреть на его функции, сделав ключевыми направлениями семейную политику, семью, демографию. Она добавила, что сейчас ими занимаются пять или шесть министерств, и именно Минтруду предлагают сосредоточиться на этих вопросах. При этом работу с трудовыми ресурсами предлагается передать в Минэкономразвития.

«Сегодня министерство не чувствует, что оно отвечает за семейную политику, давайте в Год семьи чуть-чуть покреативим», — заявила председатель Совфеда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она добавила, что это предложение Минтруду уже поступало, но министерство ответило отказом. Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру СФ Инне Святенко подготовить обращение на этот счет.

Отметим, что осенью 2021 года было выпущено распоряжение правительства РФ о создании «межведомственной рабочей группы по централизации передаваемых полномочий в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства...». Тогда правительство поясняло, что в рамках межведомственной рабочей группы собираются обсудить целесообразность «централизации полномочий на региональном уровне и создания единой ведомственной вертикали». Также отмечалось, что рабочая группа будет определять «объем и перечень передаваемых Минтруду полномочий в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства».

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Участники той рабочей группы подчеркивали, что лучше не создавать новое министерство, а передавать полномочия одному из них.

«Известия» направили в правительство запрос об итогах работы этой рабочей группы.

Зачем объединять социальную и семейную политику

Заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева также отмечает, что в условии реформы деинституционализации сиротства «целесообразно сосредоточить все функции в сфере устройства детей в одном ведомстве».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я, как член Общественного совета при Минтруде России, который регулярно участвует в обсуждении его решений и предложений, не сказал бы, что министерство не чувствует, что оно отвечает за семейную политику, — сказал «Известиям» председатель Совета Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак. — В этой сфере Минтрудом, как и другими ведомствами, делается очень много.

Однако, указывает он, есть большая проблема в том, что вопросы профилактики, защиты прав семьи и ребенка разрезаны между разными министерствами: например, за социальные услуги семьям и социальное сопровождение отвечает Минтруд, однако это и основной инструмент профилактики сиротства, защиты детей, сохранения семьи для детей и снижения числа детей-сирот, за которые отвечает Минпросвещения. А уровень согласованности законодательства в этих сферах между собой «оставляет желать лучшего», подчеркивает эксперт.

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Президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская замечает, что объединение функций в одном месте уже идет по поручению вице-премьера, которое было дано несколько лет назад.

— В регионах полномочия уже собирают в одном ведомстве, однако процесс пока не унифицирован, — рассказала она «Известиям». — Поэтому в двух третьих субъектов они передаются в министерства соцзащиты, а в трети — в министерства образования или просвещения. Однако этот процесс идет, и он однозначно логичен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Александр Спивак поясняет, что есть дорожная карта, по которой в регионах органы опеки и все организации для детей-сирот, которые раньше были в системах образования, соцзащиты и здравоохранения, собирают в одно ведомство. На федеральном уровне, считает он, такое тоже возможно.

— Но важнее не объединение ради объединения, а обеспечение согласованной законодательной и нормативной базы для практиков, — подчеркнул он. — Если объединение поможет решить эту задачу — будет хорошо.

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Важно, какие именно вопросы семейной политики должны быть переданы Минтруду, говорит Альшанская. Например, сейчас министерство просвещения все последние годы занималось вопросами опеки и попечительства, а детские учреждения были распределены по разным ведомствам — и фактически до 2015 года единой политики в их отношении не было.

— Я уверена, что вопросы социальной и семейной политики должны быть подчинены как минимум какой-то единой системе понятных требований, взглядов и действий, — говорит Елена Альшанская. — Но есть какие-то части этого вопроса, которые невозможно объединить в одном месте: всё образование касается детей, но должно остаться в системе образования; здравоохранение касается семейной политики, но детские больницы тоже не передашь в соцзащиту. Важно, чтобы именно концепция была единой.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Как должна осуществляться координация

Елена Альшанская отмечает, что в идеале должна появиться структура на федеральном уровне, которая вырабатывает системную семейную политику и держит все ее вопросы в своих руках.

— Например, даже при условии, что детские больницы остаются в непосредственном управлении системы здравоохранения, кто-то должен серьезно думать о том, как происходит госпитализация ребенка без родителей, — говорит эксперт. — До сих пор этот вопрос у нас не решен, особенно в отношении детей из детдомов, которые не могут организовать уход за ребенком в больнице, и многодетных семей. А система здравоохранения не воспринимает себя как структуру, которая должна заниматься чем-то кроме вопросов медицины.

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Поэтому нужно «серьезно усиленное» министерство социальной защиты, которое занималось бы этим вопросом и на своем уровне добавляло социальный компонент в работу детских больниц и других учреждений, говорит она.

Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко также соглашается, что вопросы оперативной координации до конца сейчас не проработаны. В пример он ставит нянь, которые могут работать в образовательных организациях, в системе социального обслуживания, в больницах, но координацией их деятельности в рамках специального плана занимается министерство просвещения.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Если ряд экспертов полагают, что координировать вопросы между разными ведомствами могло бы единое министерство социальной защиты, то Сергей Рыбальченко предлагает иной выход из ситуации.

— Помочь могло бы, на мой взгляд, создание государственного целевого фонда «Будущие поколения России» — так мы предлагаем назвать эту структуру, — сказал он «Известиям». — Подобные институты существуют в других странах, и они как раз обеспечивают межведомственное взаимодействие при решении вопросов семейной политики. Например, во Франции и Бельгии это Национальная касса семейных пособий, которая, будучи аналогом нашего Социального фонда, обеспечивает и развитие яслей, и выплату пособий, и работу с инвалидами, а объектом ее деятельности остается прежде всего семья.

Он добавил, что можно обойтись и без формирования отдельного фонда, но тогда Социальный фонд России нужно переформатировать в Семейный, расширив его функционал так, чтобы он был не кассой, как сейчас, а реальным инструментом семейной и демографической политики.

Когда ждать единое министерство

Елена Альшанская подчеркивает, что для формирования министерства с объединенными в нем функциями нужна очень серьезная перезагрузка системы, требующая и дополнительных финансовых средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если сделать это хорошо и выверенно, то я только поддерживаю подобное, — сказала она. — Но нередко серьезные реорганизации и реформы происходят, к сожалению, недостаточно продуманно.

Она замечает, что в Год семьи российским властям потребуются серьезные решения и создание такого министерства может им стать. Как минимум, ожидает Елена Альшанская, в этом году точно будет обстоятельное обсуждение инициативы.

Александр Спивак замечает, что такие крупные реорганизации требуют много времени.

— Думаю, что меньше полугода этот процесс занять не может, если будет принято решение, — сказал он.

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