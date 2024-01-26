Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 20 по 26 января — можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, за неделю ВС РФ нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам ВПК Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении освобождено Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. Отражены 43 атаки противника. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и нацгвардии в районах Макеевки ЛНР, Берестового, Синьковки Харьковской области и Терны ДНР. Противник потерял свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 17 атак противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы ЛНР, Ямполовки ДНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 1570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

На донецком направлении улучшено положение по переднему краю и отражено 12 атак противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Андреевки, Белогоровки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска и Часова Яра ДНР. Противник потерял более 1960 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MLRS, HIMARS и два «Града», а также 27 орудий полевой артиллерии.

На южнодонецком направлении нанесено поражение ВСУ и бригадам теробороны в районах Ровнополя, Парасковиевки, Новомихайловки, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области. Потери ВСУ составили до 745 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении нанесено поражение ВСУ и бригадам теробороны в районах Работино, Вербового, Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Противник потерял более 450 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении нанесено огневое поражение подразделениям бригад морской пехоты и теробороны в районах Золотой Балки, Михайловки, Тягинки, Змиевки и Станислава Херсонской области. Потери противника составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град» и восемь орудий полевой артиллерии.

В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на краснолиманском направлении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14 800 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17 891 единица специальной военной автомобильной техники.