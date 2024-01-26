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Нетаньяху после вердикта суда ООН заявил о ведении войны только против ХАМАС

Нетаньяху о решении суда ООН: Израиль воюет с ХАМАС, а не с мирными жителями в Газе
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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Израиль защищает себя, ведя войну против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а не гражданского населения в анклаве. Об этом 26 января заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя решение Международного суда ООН, согласно которому еврейскому государству необходимо принять все меры для предотвращения геноцида в анклаве.

«Приверженность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо и наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ. Наша война ведется против террористов ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения», — сказал он. Видеообращение опубликовано на странице Нетаньяху в соцсети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что страна имеет право на самооборону и будет вести войну, пока сектор Газа не перестанет представлять угрозу для еврейского государства, а обвинение Израиля в геноциде — «возмутительно» и «позорно».

При этом премьер-министр счел справедливым, что суд ООН отверг «попытку лишить Израиль права защищаться».

«Как и каждая страна, Израиль имеет неотъемлемое право защищать себя. Гнусная попытка отказать Израилю в этом фундаментальном праве является вопиющей дискриминацией еврейского государства, и она была справедливо отвергнута», — добавил Нетаньяху.

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Ранее в этот день Международный суд ООН постановил Израилю принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Решение было принято по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к еврейскому государству. Израиль должен воздерживаться от убийств, ранений, разрушения жизни и предотвращения рождаемости в отношении палестинцев.

Министерства иностранных дел ЮАР и Палестины приветствовали решение суда ООН. Они назвали постановление решительной победой международного верховенства права, которое отражает интересы гуманности. При этом министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал решение суда, написав на своей странице X (бывш. Twitter) «Гаага-шмага».

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Слушания по иску Южно-Африканской Республики прошли 11–12 января. По мнению ЮАР, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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