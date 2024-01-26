Военный эксперт оценил возможность нового контрнаступления Украины

Перспективы нового контрнаступления Украины пока остаются неясными. Такое мнение военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин высказал в пятницу, 26 января.

Он отметил, что Вашингтон требует от страны перехода к более активным действиям, но в то же время отправляет группу для перехода к стратегической обороне.

«Представители Белого дома сказали, что весной 2024 года должно пройти очередной контрнаступление, готовиться к которому будут всю зиму. Но потом на Украину прибыла группа, которая должна перевести Вооруженные силы Украины (ВСУ) в стратегическую оборону», — сказал Кошкин в разговоре с Lenta.Ru.

Кошкин также напомнил о проблеме в Соединенных Штатах с выделением дополнительного финансирования для Украины — республиканцы в конгрессе страны заблокировали согласование новых траншей.

По его мнению, получить средства можно у Европы.

«Белый дом давит на союзников в Европе, я убежден, что 50 млрд они все же продавят. Этих денег хватит, чтобы дожить до периода, когда американцы смогут помочь», — сказал военный эксперт.

При этом он высказал уверенность, что на данный момент на Украине нет условий для перехода к контрнаступлению.

Ранее, 24 января, газета Financial Times написал, что украинские военные испытывают нехватку боеприпасов, в связи с чем вынуждены экономить снаряды и в последние две недели сократили количество производимых в день выстрелов в четыре раза.

Военнослужащие ВСУ рассказали, что на фоне сокращения западных поставок они вынуждены ограничивать использование вооружений, в то время как российские войска не останавливаются и только «усиливают свои атаки», сообщает телеканал «360».

По словам военного, в настоящее время Украина сократила количество производимых в день выстрелов до 2 тыс. в день, тогда как во время летнего контрнаступления их делалось до 8 тыс. день, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 19 января, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ситуацию на линии фронта сложной в связи с высокой интенсивностью боевых действий. Подоляк также заявил о важности для украинских войск поставок из ФРГ систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет для них. Он отметил, что в поставках Украине не должно быть никаких ограничений.

В тот же день директор норвежско-финской компании Nammo, специализирующейся на производстве боеприпасов предупредил, что в Финляндии ввиду запланированных на 1 и 2 февраля забастовок крупных промышленных предприятий могут значительно сократиться поставки вооружений на Украину.

Ранее, 4 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что ВСУ израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

6 января журнал Focus написал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Отмечается, что это ставит страну в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путинымна фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.