Россиянина арестовали в Москве за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией, сообщили 26 января в суде.
Согласно информации «РИА Новости», под стражу заключен некий Д. Шатресов.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шатресову Д.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник агентства.
Согласно санкциям этой статьи, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
В ноябре в Москве на два месяца арестовали безработного жителя столицы Александра Григорьева по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством. Подробности дела не раскрываются.