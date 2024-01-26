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Россиянина арестовали в Москве за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией, сообщили 26 января в суде.

Согласно информации «РИА Новости», под стражу заключен некий Д. Шатресов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шатресову Д.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник агентства.

Согласно санкциям этой статьи, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

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В ноябре в Москве на два месяца арестовали безработного жителя столицы Александра Григорьева по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством. Подробности дела не раскрываются.

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