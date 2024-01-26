В Москве пообещали ответные меры после приема Швеции в НАТО

Членство Швеции в НАТО очень негативно отразится на безопасности Балтийского региона, поэтому Москва примет ответные меры, чтобы купировать угрозы и не допустить ослабления обороноспособности России. Об этом 26 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отказ от многолетней политики военного неприсоединения и вступление в ряды откровенно враждебного к России блока вряд ли усилит в простых шведах чувство защищенности. <...> Ослабления нашей безопасности мы не допустим, об этом российское руководство неоднократно заявляло», — отметила дипломат на брифинге.

Захарова отметила, что Россия будет предпринимать ответные меры политического и военно-технического характера, чтобы защитить граждан своей страны.

«С их конкретным содержанием определимся по мере того, какие будут приняты меры в рамках интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны ударных натовских систем, вооружений и сил», — добавила она.

Ранее в этот день Захарова также отметила на брифинге, что крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender-2024 носят провокационный характер и чреваты военными инцидентами. В них будут участвовать около 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции, указала дипломат.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в этот день призвал Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в альянсе, приветствуя аналогичное решение со стороны Турции. Он отметил, что вступление Швеции в альянс сделает его еще сильнее.

О том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, стало известно вечером 25 января. Таким образом, Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал ключевой вехой одобрение Турцией вступления страны в блок.

На данный момент Венгрия осталась единственной участницей НАТО, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. 24 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс, добавив, что оно продолжит призывать парламент к одобрению заявки королевства на присоединение к блоку, а также к ратификации этого решения при первой возможности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.