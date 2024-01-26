Путин назвал ледокольный флот конкурентным преимуществом РФ в мире

Президент РФ Владимир Путин 26 января назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России в мире.

Выступая на церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград», он перечислил возможности, которые открывает развитие данной отрасли.

«У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией», — сказал президент.

Путин отметил, что сегодня сделан еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны.

«Мощный современный атомный ледокол «Ленинград» станет уже пятым кораблем своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное устойчивое судоходство в сложных труднодоступных арктических широтах», — рассказал он

Ранее в ходе церемонии глава государства дал разрешение на начало строительства ледокола и напомнил, что в священную для Санкт-Петербурга и России дату 27 января будет 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады.

Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с российским лидером в мероприятии приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Путин прибыл в Санкт-Петербург ранее в этот день. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе поездки президент планирует провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона после участия в церемонии закладки атомохода «Ленинград».