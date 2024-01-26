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Сюжет:

В ООН подсчитали нанесенный конфликтом на Украине ущерб инфраструктуре

МОМ: конфликт на Украине нанес ущерб инфраструктуре на $135 млн
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia
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В результате конфликта на Украине инфраструктуре был нанесен ущерб на сумму около $135 млрд. Такую оценку предоставило 26 января спецучреждение ООН Международная организация по миграции (МОМ) на своем сайте.

Организация сообщает, что подсчитала ущерб, нанесенный инфраструктуре, однако, называя его «ущербом на Украине», не уточняет, какая его доля проходится на новые российские регионы.

В организации также заявили, что около трети зданий, получивших подтверждения, считаются не подлежащими восстановлению.

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Ранее, 23 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ не бьют по жилым кварталам и социальным объектам. Он подчеркнул, что именно это отличает тактику России от украинской, в результате которой страдают мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры.

До этого, 21 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. В результате атаки 27 человек погибли, еще 26 пострадали. В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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