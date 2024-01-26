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Грузия и Армения подписали соглашение о стратегическом партнерстве

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Фото: Government of Georgia
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Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили в ходе встречи в Тбилиси в пятницу, 26 января, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом грузинский премьер заявил журналистам по итогам переговоров.

«Сегодня мы подписали официальное соглашение о стратегическом партнерстве», — сообщил Гарибашвили на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале армянского радио Azatutyun («Радио Свобода», внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Он назвал Армению давним другом и партнером Грузии.

«Мы традиционно, исторически были очень сильными союзниками, друзьями, а не просто соседями. У нас хорошее партнерство, отношения и сотрудничество по всем направлениям. Можно сказать, что фактически мы уже были стратегическими друзьями и партнерами. Но сегодня этот факт был согласован», — указал грузинский премьер.

На встрече стороны обменялись мыслями о процессах, происходящих в регионе, подчеркнув при этом важность реализации последовательных шагов на пути к миру и стабильности.

Ранее в январе Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Как указал тогда Пашинян, пока что две страны не могут договориться по вопросу заключения мирного договора.

В ходе переговоров с грузинским премьером 26 января Пашинян выразил надежду на то, что после выборов президента в Азербайджане переговорный процесс Баку и Еревана выйдет на масштабный уровень.

«Надеюсь, что после президентских выборов в Азербайджане переговорный процесс достигнет своего полного размаха на основе уже согласованных и известных принципов с целью завершения внесения поправок в мирный договор», — отметил Пашинян.

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23 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что между армянским и азербайджанским внешнеполитическими ведомствами, а также между администрациями лидеров двух стран установлен прямой канал связи.

В середине декабря прошлого года премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами.

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