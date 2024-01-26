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Юрист указал на риски для Надеждина из-за поддержки иноагентами

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Вероятный кандидат в президенты РФ Борис Надеждин может понести не только имиджевый урон, но и подвергнуться уголовному преследованию из-за поддержки иноагентами. Об этом «Известиям» 25 января рассказал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Сами оппозиционеры юридически могут поддерживать кого угодно, но это может создать проблемы для самого кандидата, который этой поддержки не просил. Если такие лица, как Борис Надеждин, участвуют в политической деятельности в России и получают поддержку из-за рубежа, они могут быть признаны иноагентами. Если каким-либо образом будет установлено, что Надеждин связан с экстремистскими группами, это может привести к юридическим проблемам. Согласно российскому законодательству, сотрудничество или даже косвенная ассоциация с экстремистскими организациями может быть основанием для начала уголовного преследования», — объяснил юрист.

Более того, по словам Русяева, поддержка от лиц или организаций, признанных иноагентами, может повлиять на общественное восприятие кандидата и его электоральные перспективы в России в негативную сторону.

Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева в беседе с «Известиями» также выразила мнение, что поддержка Надеждина иноагентами может нанести ему имиджевый урон.

«Здесь вступают в норму более этические понятия, потому что, наверное, не совсем правильно, когда кандидата в президенты поддерживают люди, которые находятся за границей и которые много лет работают против страны», — сказала Елисеева.

По ее словам, такой подход может нанести урон имиджу Бориса Надеждина и избиратели за него уже не проголосуют. При этом разрозненное меньшинство оппозиционных голосов, поддерживающих данного кандидата, не даст ему преимуществ.

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23 января штаб Бориса Надеждина отчитался о сборе более 100 тыс. подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Там также заявили о намерении увеличить число собранных подписей до 150 тыс., чтобы отобрать для ЦИК «105 тыс. идеальных подписей».

Между тем за две недели до окончания процесса сбора подписей у Надеждина их было не более 15 тыс. На этом фоне к предвыборной кампании в числе прочих подключился блогер Максим Кац (признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), начав активно агитировать своих подписчиков отдать подпись за Надеждина. О поддержке кандидатуры политика заявляли Любовь Соболь (признана иноагентом в РФ), директор ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в РФ) Иван Жданов (признан иноагентом в РФ) и другие члены организации.

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