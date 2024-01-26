Шойгу призвал наращивать производственные мощности ОПК

Российский оборонно-промышленный комплекс должен наращивать производство в условиях роста численности Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 26 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

«Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.

По оценке главы МО РФ, это позволит добиться сбалансированного оснащения ВС РФ с учетом увеличения их численности до 1,32 млн человек. По указанной причине предстоит многое сделать для вооружения армии и строительства новых объектов инфраструктуры для техники и личного состава, пояснил Шойгу.

Увеличение численности ВС РФ до 1 млн 320 тыс. военнослужащих установлено указом президента РФ Владимира Путина, который был подписан 1 декабря 2023 года.

Ранее в этот день Шойгу заявил, что в 2023 году стране удалось в разы нарастить производство основных вооружений и боеприпасов благодаря модернизации и расширению производственных предприятий ОПК. Он отметил, что рост изготовления оборонной продукции потребовал привлечь большое количество новых квалифицированных специалистов, а также в некоторых случаях перейти на круглосуточный график работы, что благоприятно сказалось на повышении престижа рабочих профессий.

Также Шойгу сообщил, что военно-строительный комплекс в 2023 году был сосредоточен на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания. По его словам, всего построено 2772 здания и сооружения, все запланированные мероприятия полностью реализованы.