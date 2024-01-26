В Госдуме ответили на слова Столтенберга об усилении альянса у границ России

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что президент России Владимир Путин будет готов повторно применить силу в случае победы в украинском конфликте, произнесены только для оправдания поставок оружия. Такое мнение депутат Госдумы Алексей Чепа высказал в пятницу, 26 января, отвечая на заявление европейского чиновника об усилении альянса у границ с Россией.

«Это очередное нагнетание ужасов, чтобы оправдать свои действия. И поставки оружия, и другие шаги по поддержке этого конфликта. У людей, может, и нет доверия к такой риторике, но каждое государство, в первую очередь США, продолжает выделять деньги на закупку оружия», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, бюджет НАТО растет, несмотря на существующие протесты и недовольство в обществе. Но страны —члены альянса в какой-то момент вынуждены будут отказаться от своей политики.

Ранее, 23 января, Столтенберг заявил, что НАТО усилило присутствие у границ России, чтобы предотвратить возможный военный конфликт, передает RT. Он также заявил, что, если Путин победит на Украине, он может повторно применить силу.

Столтенберг также поприветствовал решение парламента Турции ратифицировать заявку Швеции на прием в НАТО и заявил об усилении альянса благодаря его новому члену.