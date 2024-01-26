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Захарова указала на отсутствие «руки Москвы» в протестах в странах Евросоюза

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Фото: Global Look Press/Sebastien Courdji
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В протестах в странах Евросоюза (ЕС) на фоне тяжелой экономической ситуации нет «руки Москвы», заявила в пятницу, 26 января, на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она указала на то, что причина протестов в странах ЕС заключается в действиях Еврокомиссии.

«Я хочу сказать всем тем, кто опять попытается найти там (в протестах в ЕС) руку Москвы, влияние Кремля или российских хакеров, — этого всего там нет. Там есть боль людей, которые понимают, что ждет Европейский союз, который и так связан по рукам и ногам всевозможными обязательствами, так называемой корпоративной западной этикой, а по сути, буквально данью, которой их обложили по линии НАТО», — подчеркнула Захарова.

Аграрии всех стран: протесты фермеров дестабилизируют ситуацию в Европе
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Массовые акции протеста фермеров начались в ряде европейских стран в январе. Во Франции одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Местные аграрии также выразили недовольство падением доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины. Кроме того, они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги. 89% французов поддерживают протест.

Аналогичную акцию против наплыва украинских сельскохозяйственных товаров начали накануне фермеры в Польше. Они заблокировали контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной.

15 января подобная акция началась и в Румынии. Протестующие заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Украиной, Молдавией и Сербией, на улицы страны было выведено около 4,5 тыс. единиц техники. Протестующие потребовали компенсации убытков фермеров, пострадавших от импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Начало протестам положили январские выступления фермеров в Германии из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участвующие в шествиях заявили, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством.

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