В Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось заседание Совета Безопасности по инциденту с российским самолетом Ил-76, который был сбит в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом председательствующая в СБ ООН Франция, несмотря на запрос России назначить заседание на среду, перенесла его на вечер четверга, 25 января.

В начале встречи первый заместитель постоянного председатель РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что российская сторона «сожалеет, что за нее взялись определять срочность или несрочность заседания. Он указал, что украинская сторона врет о своей непричастности к уничтожению Ил-76, на борту которого погибли 74 человека — российский экипаж и военнопленные ВСУ.

«Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена», — сформулировал позицию РФ Полянский.

Кроме того, российская сторона обладает точной информацией о том, что ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области.

«Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо Iris-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления», — отметил зампред СБ ООН.

В свою очередь замгенсека ООН Розмари Энн Дикарло заявила, что «ООН не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы Ил-76».

Полянский также добавил, что Россия возмущена реакцией международных организаций, отказавшихся осудить инцидент со сбитым самолетом, и призвал СБ ООН исправить эту ситуацию.

В свою очередь выступление постпреда Украины на заседании СБ ООН он назвал параноидальным и бредовым. Как предположил Полянский, его коллега, видимо, получила установку от руководства и продолжает дальше врать и выгораживать киевский режим. Хотя отрицать факты абсолютно бессмысленно, подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 января подчеркнул, что во время заседания СБ ООН какого-либо решительного осуждения со стороны стран Запада не было. По словам Пескова, «то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества».

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Украины. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) по сбитому Ил-76. Глава МИДа отметил, что российская сторона устанавливает факты крушения воздушного судна и настаивает на том, чтобы срочное заседание СБ ООН, где представители украинской стороны смогут рассказать о том, как был сбит Ил-76, состоялось.