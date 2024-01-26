Клиенты-пенсионеры из «Открытия» смогут выгодно перевести пенсию в ВТБ

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, Генеральная лицензия Банка России № 1000 от от 8 июля 2015 г., erid: LdtCKTUpw

Клиентам старшего возраста банка «Открытие», которые переведут пенсию в ВТБ, будут доступны вклады и накопительные счета со ставкой до 16% годовых, бесплатная страховка от мошенников, снятие наличных и оплата ЖКХ без комиссии. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ.

«В 2023 году ВТБ активно развивал предложения для пенсионеров, поэтому сегодня им доступны наиболее выгодные условия обслуживания. По итогам прошлого года группа ВТБ предоставила финансовые услуги более чем 3 млн россиян старшего возраста, из которых свыше 1,5 млн получают пенсию именно в наш банк», — рассказала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.

Банк предлагает приветственную ставку в 16% годовых с первого по третий месяц хранения средств для тех, кто впервые открывает накопительный счет в банке или ранее имел счет и вклад с общим балансом менее 1 тыс. рублей за последние 90 дней. Затем пенсионеры смогут получить надбавку 2 п.п. годовых к базовой ставке (7%), а при совершении покупок по картам ВТБ от 10 тыс. рублей в месяц еще дополнительно 3% годовых.

По словам руководителя по работе с клиентской базой и программой лояльности банка «Открытие» Сергея Исаева, в конце прошлого года был проведен пилотный проект в ряде городов Поволжья, Урала и Центральной России, и по его итогам каждый второй пенсионер, который пришел в офис в рамках акции, подал заявку на перевод своей пенсии в ВТБ.

Оформление дебетовых карт и их обслуживание осуществляется бесплатно. Ежемесячно начисляется 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тыс. рублей. Автоматически подключается бесплатная программа страхования от мошенников со страховой суммой 100 тыс. рублей. Не взимается комиссия за снятие наличных в банкоматах любых банков по всей стране, а также за оплату ЖКХ. Пенсионеры могут подключиться к программе лояльности банка и, расплачиваясь картой, получать кешбэк 2% мультибонусами. При переводе пенсии на карту ВТБ «Привилегия» кешбэк вырастет до 3%.

Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.