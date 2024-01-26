Дальность полета российской ракеты «Оникс» существенно увеличат

Дальность полета российской сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» планируется значительно увеличить, ведутся соответствующие работы. Об этом 26 января заявил журналистам генеральный директор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.

«У нас перспективы развития «Оникса» есть. В том числе увеличение дальности, существенное увеличение дальности», — сказал он.

Леонов пояснил, что пока не готов назвать конкретные показатели. При этом он отметил, что соответствующая работа идет активно.

Ракеты «Оникс» находятся на вооружении ряда надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России.

Ранее в этот день замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что с начала специальной военной операции государством принимаются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ. В частности, в прошлом году ВМФ России получил более 7,7 тыс. единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Циркон», «Калибр» и «Уран».