Захарова назвала смехотворным претензии Киева на территории РФ

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Карла III госпитализировали для проведения плановой процедуры
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Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси
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В генконсульстве РФ рассказали о требовании к группе «Би-2» покинуть Таиланд
Общество
Вице-премьер РФ назвала нехватку чистой воды мировым вызовом
Армия
Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания РФ
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Глава минобороны ФРГ призвал сделать страну «пригодной к войне»
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