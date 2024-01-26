Захарова назвала смехотворными претензии Киева на российские территории

Претензии Украины на территории России вызывают смех. Так 26 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала указ украинского президента Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации».

«По-моему, абсолютно безумный указ. <...> Всё это смехотворно, безграмотно, камуфлируется под некую заботу о проживающих там украинцах, якобы страдающих на протяжении веков от систематических действий нашей страны «по уничтожению их национальной идентичности», — высказалась дипломат.

Представитель МИДа выразила уверенность в том, что если бы у Зеленского появилась возможность, он не дал бы украинцам, проживающим на территории РФ, денег на «песни и пляски в национальных костюмах», а мобилизовал. Она напомнила, что до 2024 года Киев не признавал российских украинцев своими соотечественниками, и никаких претензий с украинской стороны относительно этого вопроса ранее не было.

Дипломат указала, что киевский режим на протяжении многих лет ущемляет многомиллионные национальные меньшинства на территории Украины. Кроме того, именно Киев ведет русофобскую политику, запрещая русский язык и культуру на законодательном уровне. Это, по мнению Захаровой, абсолютно противоречит высказываниям украинских властей о защите языков во всем мире.

«Россия неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к грубейшим и систематическим нарушениям Украины международных обязательств в сфере прав человека», — подчеркнула она.

Однако заявления России остались без должного внимания тех, кому напрямую они были адресованы.

«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки», — заключила Захарова.

Доктор политический наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев 24 января в беседе с «Известиями» 24 января заявил, что Зеленский работает на медиапространство и понимает, что теперь загнан в угол — чтобы удержаться у власти, ему необходимо финансирование и вооружение, но эти ресурсы неумолимо сокращаются.

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин 23 января рассказал, что Украина начала претендовать на российские территории еще задолго до начала спецоперации. Всё это было лишь «на бумаге», так как с юридической точки зрения эти требования были «ничтожны», а с военной — «абсурдны».

22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Он поручил правительству разработать с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

Еще 21 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к россиянам обращал внимание на то, что со стороны Украины всё громче звучат территориальные претензии к РФ. Он отмечал, что эта республика в своем современном виде была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий.