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«Разговоры о важном» 29 января — тема и программа занятия

«Разговоры о важном» 29 января посвятят союзникам России в мире
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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На очередном уроке из цикла «Разговоры о важном» 29 января расскажут о союзниках России на международной арене и направлениях сотрудничества с разными странами мира. Занятие пройдет в преддверии Дня дипломатического работника. Какие мероприятия проведут в колледжах и школах в этот день, рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 29 января — тема урока

У России много друзей и партнеров на разных континентах. С рядом государств нашу страну связывают прочные многолетние отношения. В ходе урока «Союзники России» учителя расскажут об этих странах, а также влиятельных международных организациях, в состав которых входит Российская Федерация.

С учащимися обсудят роль Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организация сотрудничества (ШОС), Союзного государства России и Белоруссии, БРИКС и других.

Помимо этого ребята познакомятся с профессией дипломата и узнают о его значении в развитии международных отношений и отстаивании позиций России по ряду важных вопросов. Партнером занятия станет Министерство иностранных дел (МИД) России.

Перед школьниками и студентами выступит ректор МГИМО, академик РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Анатолий Торкунов. В снятом к уроку видеоролике дипломат объяснит, чем союзники отличаются от партнеров и на каких принципах строится сотрудничество между государствами.

Продлится занятие 30 минут.

«Разговоры о важном» 29 января: союзники России
Ученики познакомятся с профессией дипломата, а также с деятельностью союзных России организаций — ШОС, БРИКС и ОДКБ

«Разговоры о важном» 29 января — программа

Для учеников начальной школы, с первого по четвертый классы, урок пройдет в форме познавательной беседы, в ходе которой будут предложены различные задания. С ними разберут такие понятия как «дружба», «дружеские страны», «союзники».

Учащиеся узнают, как определить, что собеседник открыт для общения, почему сложные задачи легче решать сообща, как учатся дети в других странах и какие мероприятия помогают поддерживать добрососедские отношения между народами. В конце ученики смогут написать письмо сверстнику-иностранцу с приглашением посетить Россию.

Для школьников пятых–седьмых классов занятие начнется с командной игры. Ученики будут разделены на пять команд. Им нужно будет собрать рисунок, изображенный на карточке. Однако некоторые фигуры окажутся у соперников и ребятам придется объединяться, чтобы выполнить задачу. Это упражнение продемонстрирует, насколько важно действовать вместе для достижения общей цели.

В старших классах учащимся предстоит выполнить интерактивное задание «Союзы и страны». Для его прохождения нужно соотнести организацию со странами-участниками и новостью, которая относится к деятельности данного союза. Также со школьниками обсудят ценности России в сфере международного сотрудничества на примере высказываний президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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Студенты колледжей и техникумов должны будут вспомнить все объединения стран, которые существуют сегодня, и для чего они создавались. Большое внимание уделят политическим аспектам. В частности обсудят, чем опасен принцип однополярного мироустройства и почему Россия выступает за многополярный мир.

«Разговоры о важном» 29 января — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Минпросвещения 1 сентября 2022 года. Уроки проводятся каждую неделю, по понедельникам. На них рассказывают об истории и государственном устройстве России, а также обсуждают актуальные вопросы школьной жизни.

Прошлое занятие, которое состоялось 22 января, было посвящено важному историческому событию — 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Ученики посмотрели документальную хронику тех лет и почтили память защитников города.

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