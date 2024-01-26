Путин поручил признавать участников СВО ветеранами без контракта

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в нормативно-правовые акты изменения, позволяющие наделять участников специальной военной операции (СВО) статусом ветеранов боевых действий вне зависимости от наличия контракта с организациями, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО.

«Внести в нормативные правовые акты Российской Федерации изменения <…> на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, либо на основании реализованного наградного материала (копия удостоверения к государственной (ведомственной) награде», — говорится в публикации на сайте Кремля от 25 января.

Ответственным за выполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин, срок — 1 апреля 2024 год.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ осуществлять выплаты семьям погибших участников спецоперации не дольше, чем в течение трех месяцев с даты подачи заявления на данную выплату.

Ранее, 6 января, Путин провел встречу с семьями погибших в СВО военнослужащих, на которой заверил их в поддержке со стороны государства. По словам российского президента, эта встреча должна стать сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.