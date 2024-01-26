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Захарова обвинила Запад в затягивании кризиса на Украине

Захарова: увеличение военных поставок Киеву затягивает кризис на Украине
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Фото: REUTERS/Stringer
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Увеличение объемов западной военной помощи Украине ведет лишь к затягиванию кризиса. Об этом 26 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала на брифинге решение о создании международной «артиллерийской коалиции» для поставок Киеву артиллерии, о котором ранее объявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Судя по всему, в Париже упорно не хотят понять, что наращивание военной помощи режиму [президента Украины Владимира] Зеленского ведет не только к затягиванию украинского кризиса, но и к гибели французских граждан», — сказала дипломат.

В связи с этим Захарова напомнила о гибели французских наемников в результате удара ВКС России по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Попытки властей Франции скрыть случившееся от общественности она назвала неуклюжими и безуспешными.

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Ранее, 18 января, Лекорню заявил, что 50 стран объединились в «артиллерийскую коалицию» для поставок артиллерии Украине. Отмечалось, что коалиция поможет создать будущую украинскую артиллерию с помощью инновационных и амбициозных производственных партнерств.

Днем ранее глава французского минобороны сообщил, что Украина приобрела у Франции еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. При этом Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб». Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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