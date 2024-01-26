В Москве пенсионер отдал мошенниками более 15 млн рублей для «декларирования»

В Москве обманутый мошенниками 76-летний пенсионер отдал им 15 млн рублей, которые якобы надо было задекларировать. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 26 января.

Как отмечается, аферист, представившись сотрудником банка, позвонил мужчине и заявил, что некая женщина пытается по доверенности переоформить получение его пенсии на себя. Затем мошенники выведали у пенсионера, что у него дома имеется крупная сумма денег, после чего сообщили ему, что необходимо «задекларировать» эти деньги.

«Со слов мошенников, процедура «декларации» очень проста и заключается в передаче всех сбережений в рублях и иностранной валюте курьеру, который, в свою очередь, отвезет их в организацию», — указано в Telegram-канале ведомства.

После проведения «нужных» операций, деньги обещали пенсионеру вернуть. Пожилой мужчина поверил злоумышленникам и отдал присланному им курьеру $70 тыс. (около 6,2 млн рублей) и еще 7 млн в российской валюте.

После этого мошенники уговорили мужчину поучаствовать «в операции по поимке банковских мошенников». Для этого они попросили пенсионера сходить в банк и снять еще 2,2 млн рублей и также отдать их курьеру. Вскоре после этого они перестали выходить с мужчиной на связь.

В настоящее время лица, причастные к данному преступлению, устанавливаются, дело находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры, добавили в ведомстве.

В конце декабря прошлого года жертвой мошенников стал 63-летний летчик-космонавт Михаил Тюрин. Ему поступили звонки и сообщения от неизвестного мужчины, который вынудил космонавта несколько раз снять средства со своего накопительного счета и перевести на чужой. Кроме того, Тюрин взял два кредита, чтобы также перевести полученные деньги мошеннику. Общий ущерб составил 10,173 млн рублей.

В том же месяце мошенники обманули фигуристку Анжелику Крылову. Она передала 2,3 млн рублей после звонка от якобы сотрудника ФСБ.