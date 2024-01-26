Ледовый городок «Лукоморье» в Перми закроют 11 февраля

Ледовый городок «Лукоморье» в центре Перми закончит работать 11 февраля, после чего его демонтируют. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

Демонтаж будет проходить постепенно, пишет ProPerm.ru. Последней уберут главную елку на эспланаде — главное новогоднее дерево будет украшать город до середины февраля. Одновременно с этим будут снимать световые декорации с улиц — всего около трех тысяч элементов.

Как отмечает ИА «Ура.ру», продолжительность работы главного ледового городка в Перми традиционно является одной из самых длительных среди городов-«соседей».

Ранее в январе сообщалось, что власти Пермского муниципального округа приняли решение о проведении инвентаризации кладбищ. Специалисты оценят наличие мест для захоронения.