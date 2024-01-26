Axios рассказал о требовании Байдена к Нетаньяху в преддверии выборов в США

Президент США Джо Байден 19 января потребовал от премьер-министра Израиля сократить масштабы операции израильской армии в секторе Газа на фоне подготовки к президентским выборам. Об этом 26 января сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

«По крайней мере треть 40-минутного разговора Байдена с Нетаньяху 19 января была посвящена графику перехода Израиля к операциям низкой интенсивности в секторе Газа и израильской военной стратегии в целом <…>», — говорится в сообщении.

Помимо этого президент США попросил израильского премьера допустить миссию ООН на север сектора Газа для оценки условий для возвращения палестинцев.

Портал отмечает, что требование Байдена отражает растущую обеспокоенность Вашингтона по поводу продолжения войны и предстоящих выборов, поскольку молодые избиратели выступают против политики американского лидера в отношении конфликта в Газе.

Кроме того, близкий к Белому дому источник заявил Axios, что Байден не может допустить доминирования в новостной повестке темы войны и растущего числа жертв по мере приближения выборов.

Ранее, 19 января, о телефонной беседе Байдена и Нетаньяху сообщил Белый дом. Указывалось, что в ходе переговоров лидеры обсудили свое видение прочного мира на Ближнем Востоке.

Накануне, 25 января, американский журналист Сеймур Херш отметил, что воинственная внешняя политика Байдена ставит его в один ряд с Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые «вызывают всё большее отвращение во многих странах мира». При этом американский лидер смог собрать все худшие черты его предшественников в послевоенную эпоху, заявил Херш.

19 января газета The Washington Post сообщила, что всё больше демократов в сенате США ставят под сомнение стратегию американского президента в отношении Израиля. Как указала газета, ряд видных демократов предложил или поддержал меры, направленные на привлечение Израиля к ответственности или изменение стратегии США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.