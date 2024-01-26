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В Китае предрекли Зеленскому гнев украинцев из-за удара по Ил-76

Global Times: Зеленский столкнется с гневом украинцев после удара по Ил-76
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Фото: REUTERS/EyePress News
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Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с большими проблемами после удара по российскому самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом 25 января сообщила китайская газета Global Times.

«Если это подтвердится, администрация Зеленского столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны общественности, чей гнев по отношению к собственному правительству может даже превзойти ненависть к своему врагу», — приводит издание слова эксперта Китайского центра по обменам и юридическому сотрудничеству ШОС Цуй Хэна.

Ранее в этот день австралийский журналист Джонатан Халперн заявил, что отказ киевских властей признать вину после удара по самолету Ил-76 с украинскими военнопленными демонстрирует, что Запад позволяет Украине всё. По его словам, Киев и дальше будет врать и вновь обвинит в случившемся Москву. Журналист добавил, что Украине разрешено делать всё, так как она служит интересам западных элит, особенно США, пишет «Газета.Ru».

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Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на украинской территории и ослабить международную поддержку Киева.

25 января прошло заседание Совета Безопасности ООН по случившемуся. На следующий день Песков отметил, что во время собрания какого-либо решительного осуждения теракта с Ил-76 со стороны стран Запада не было. По его словам, «то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества».

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